Milas'ta korkutan orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA