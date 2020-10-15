Mikrosefali nedir? Mikrosefali hastalığının tedavisi var mı?

Mikrosefali hastalığı bebeklerde yaşıtlarına göre daha küçük kafa yapısına sahip olma durumunda konulan bir tanıdır. Mikrosefalinin ortaya çıkmasında temel sebeplerden bazıları, yetersiz beslenme, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar ya da genetik faktörlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Mikrosefali, birincil ve ikincil mikrosefali olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

MİKROSEFALİ NEDİR?

Mikrosefali, bebeğin aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklere oranla kafasının çok daha küçük olduğu bir doğum kusurudur. Bebeğin anne karnında gelişimini takip ederken ortaya çıkabildiği gibi, doğum sonrası da fark edilebilen mikrosefali birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılmaktadır.

Birincil mikrosefali, kafa çevresinin ilk yedi ay zarfında da yeterli gelişmediği durumdur.

İkincil mikrosefali, hamileliğin son 2 ayında veya doğum sürecinde oluşan bir hasar nedeniyle meydana gelmektedir.

MİKROSEFALİ NEDEN OLUŞUR?

Genetik hastalıklar Gebelik süresince toksik madde kullanımı Gebelik süresince yetersiz beslenme Gebelik süresince folat eksikliği Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar Doğum sırasında menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar Kafa kemiklerinin erken kapanması Doğum sırası travmaları.

MİKROSEFALİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Mikrosefalinin tedavisi yoktur, yaşam boyu süren bir hastalıktır. Mikrosefalinin erken teşhisi bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi için son derece önem taşır. Kafatasının erken kapanması durumunda cerrahi işlem uygulanır. Erken teşhis ile nörolojik problemler en aza indirilir ve bebeğin yaşam kalitesi arttırılabilir.