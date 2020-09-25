Mihrişah Valide Sultan İmareti nerede? 25 Eylül MasterChef nerede çekildi?

MasterChef Türkiye'de dış çekimler devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın 25 Eylül tarihli bölümü Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde çekildi. Burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilecek bir menü çıkarmaya çalışan yarışmacılar yine heyecanlı dakikalar yaşayacaklar. Mihrişah Valide Sultan İmareti 125 yıldır ihtiyacı olanlara yemek servisi sağlıyor.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETİ NEREDE?

Mihrişah Valide Sultan İmareti İstanbul'un Eyüp ilçesinde Bostan iskelesi Sokağı'nda, Mihrişah Valide Sultan Türbesi ile Hüsrev Paşa Kütüphanesi arasındadır.

İmaretin kapısı tamamen mermerden yapılmış olup kemer pembe beyaz mermerdendir. iki yanına, ikişer ince mermer sütun yerleştirilmiştir. Kemeri üzerine, bir ayet-i kerime, bunun üstünde ise, Maşallah yazısı bulunmaktadır. Sütunlar üzerinde de Sultan III. Selim'in imzalı tuğraları mevcuttur.

Avlu duvarı pencereli olarak mermerden yapılmıştır.İmaret bu şekilde olup, önünde 25 kubbeli ve sütunlu bir revakı vardır. Ortadaki imaret cümle kapısı ve bu kapının sol tarafındaki kapı üzerinde ayet-i kerime yazılıdır. Sağ taraftakinde ise Besmele bulunmaktadır.İmaretin sol tarafındaki bir geçitten Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahçesine geçilmektedir. Orta cephedeki imaretin üç büyük kubbesi sekiz yüzlü birer kasnağa oturtulmuştur. Ortadaki kubbenin üzerinde ayrıca bir de çatı feneri bulunmaktadır.

Üzerlerinde büyüklü küçüklü 9 baca vardır.Mihrişah Valide Sultan imareti'nin bina emini Kavaf-Zâde Mehmed Emin Efendi idi. iyi bir eğitim görmüş olan Emin Efendi'nin muarızları kendisine şeytan lakabını takmışlardı. Meşhur Boğaziçi akıntısına Şeytan Akıntısı denmesinin sebebi Şeytan lakaplı Emin Efendi yalısının Rumelihisarı ile Baltalimanı arasında olmasındandır.

İmaret, 1894 (1901) tarihinde zarar görmüş ve 1314 (1896) tarihinde onarılmıştır. (Evkaf idaresi Katalogu I/III 1319) (1901) tarihinde de türbe ve imaretin "atik demir parmaklıklarının tecdidine iradei seniyye sadır olmuştur.