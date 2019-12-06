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Mihre ne demek? Mihre ismini anlamı nedir?

Mihre ne demek" Mihre ismini anlamı nedir"

Mihre ne demek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun bebekleri dünyaya geldi.Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol’u yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol, duygu dolu anlar yaşadı. Bu haberden sonra vatandaşlar Mihre ne demek? Mihre ismini anlamı nedir? merak ediyor. İşte yanıtı..

 

Mihre ne demek? sorusu arama motorunda aranmaya başladı. İki yıl önce Mihre Çelikkol ile dünyaevine giren oyuncu İbrahim Çelikkol, baba oldu. Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol’u yalnız bırakmayan Çelikkol'un, duygu dolu anlar yaşadığı öğrenildi. Bu haberden sonra vatandaşlar Mihre ne demek? Mihre ismini anlamı nedir? merak ediyor. İşte yanıtı..

MİHRE NE DEMEK?

Mihre isminin anlamı, bir adet anlam taşımaktadır.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran 'da geçmiyor.


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