Migros kırtasiye ürünleri geldi mi? Migros okul malzemeleri 2019 kataloğu yayında!

Migros kırtasiye ürünleri geldi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Migros okul malzemeleri 2019 kataloğu yayında. Öğrencileri ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. En uygun ve kaliteli kırtasiye ürünleri almak isteyenler araştırmalarını yapmaya başladılar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. Migros kırtasiye ürünlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MİGROS KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ Mİ?

Migros kırtasiye ürünleri geldi. Migros'ta birbirinden güzel okul malzemeleri raflardaki yerini aldı. Migros'ta; School Time Tahta Kalemi Set 3 Tahta Kalemi Silgi 7,5 TL'den, Faber Castell Style Silgili Kurşun Kalem 4'Lü 8,50 TL'den, Pritt Mini Silgi 10'Lu 7,25 TL'den, Faber Castell Boyama Çantası Kitap Hediyeli 89,90 TL'den, Faber Castell Apple Kalemtıraş 6,25 TL'den ve Ark Çantalı Okul Seti 17 Çeşit 79 Parça 39,90 TL'den satışa sunuldu.

MİGROS OKUL MALZEMELERİ 2019 KATALOĞU YAYINDA!