Mia kurtuldu, sıra Umut'ta

Polonya’da yaşayan Natalia ve Fatih Kurtuldu çiftinin kızları Mia’ya 5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Mia’nın 2.3 milyon dolar tutan tedavi masrafları için Polonya’da resmi bir vakıf yardım kampanyası başlattı. 7 ay önce başlatılan ‘Mia Kurtulsun’ kampanyasına birçok ünlü dahil dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi destek verdi ve 2.3 milyon dolar toplandı. Kurtuldu Ailesi, müjdeli haberi dün, “Mia artık gen tedavisi olarak sağlığına kavuşacak. Mucizemiz gerçekleşti” sözleriyle duyurdu.

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YİNE SEFERBER OLDULAR



Mia’nın sevindirici haberinin ardından AKŞAM’ın önceki gün gündeme getirdiği 6 aylık Umut Kayra Kılıç için ünlüler harekete geçti. ‘SMA Tip 1’ teşhisi konulan ve evde 5 ayrı cihaza bağlı olarak yaşam savaşı veren minik Umut için Berguzar Korel, Hatice Şendil, Demet Özdemir ve Onur Büyüktopçu gibi ünlüler seferber oldu. Berguzar Korel, Umut bebek için “Lütfen bir an kendinizi o bebeğin ve ailesinin yerine koyun” çağrısı yaptı.