Mevsimsel grip nedir, belirtileri nelerdir? Mevsimsel gripten korunma yolları!
Sonbahar ve kış aylarında sıklıkla karşılaştığımız mevsimsel grip belirtileri 1 ya da 2 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar mevsimsel grip olarak adlandırılır. Mevsimsel gripten korunmanın en önemli noktalarından biri kişisel temizliğe önem vermek, grip hastaları ile temastan kaçınmaktır.
Mevsimsel grip son dönemlerde koronavirüs sebebiyle merak ediliyor. Sonbahar sonu, kış ve ilkbaharın başından sıklıkla görülen mevsimsel grip, bulaşıcı bir hastalıktır. En sık belirtileri arasında ateş, halsizlik görülmektedir. Mevsimsel gripten korunmanın en önemli noktası sağlıklı beslenmek ve kişisel temizliğe önem vermektir.
MEVSİMSEL GRİP NEDİR?
Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir.
MEVSİMSEL GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Cocuk ates 1 c9088
Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;
- Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri)
- Titreme
- Kuru öksürük
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı ve tıkanıklığı
- Baş ağrısı
- Kas ve eklem ağrıları
- Şiddetli halsizlik
- İshal, nadiren kusma
MEVSİMSEL GRİPTEN KORUNMA YOLLARI
Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.
- Grip aşısı grip mevsimi boyunca (ekim-mart ayları arasında) yaptırılabilir.
- Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek ve ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır.
- Kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmak grip bulaşmasında etkili olduğundan, gerekli olmadıkça bu gibi ortamlardan uzak durulması önerilmektedir.
- Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.
- Ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemelidir.
- Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği sık kullanılan ve dokunulan yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve ellerin sık sık yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir.
- Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgâhı, oyuncaklar, vb.) günlük temizlikte kullanılan deterjanlar ve çamaşır suyu ile temizlenmesi yeterlidir.
- Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak hastaya ait eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır.