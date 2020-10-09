Mevsimsel grip nedir, belirtileri nelerdir? Mevsimsel gripten korunma yolları!

Mevsimsel grip son dönemlerde koronavirüs sebebiyle merak ediliyor. Sonbahar sonu, kış ve ilkbaharın başından sıklıkla görülen mevsimsel grip, bulaşıcı bir hastalıktır. En sık belirtileri arasında ateş, halsizlik görülmektedir. Mevsimsel gripten korunmanın en önemli noktası sağlıklı beslenmek ve kişisel temizliğe önem vermektir.

MEVSİMSEL GRİP NEDİR?

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir.

MEVSİMSEL GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Cocuk ates 1 c9088

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;

Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri) Titreme Kuru öksürük Boğaz ağrısı Burun akıntısı ve tıkanıklığı Baş ağrısı Kas ve eklem ağrıları Şiddetli halsizlik İshal, nadiren kusma

MEVSİMSEL GRİPTEN KORUNMA YOLLARI

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.