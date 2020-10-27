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  • Mevlid ne demek, ne anlama gelir? Mevlid kelime anlamı nedir?
27 Ekim 2020 Salı 17:14 | Son Güncelleme:

Mevlid ne demek, ne anlama gelir? Mevlid kelime anlamı nedir?

Mevlid ne demek, ne anlama gelir" Mevlid kelime anlamı nedir"

Mevlid, Arapça kökenli bir kelimedir. Doğum ya da doğmak gibi anlamlar ifade eden mevlid, Hz. Muhammed'in doğumunu içermektedir. Yarın akşam gerçekleşecek olan Mevlid Kandili, tüm Müslüman aleminde kutlanacak. Mevlid, TDK kelime anlamı haberimizde.

Mevlid kelimesi dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden birisidir. Sözlükte doğmak gibi anlamlara gelen mevlid sözcüğü, Türk Dİl Kurumu'nda yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle yarın Mevlid Kandili idrak edilecek. Bu sebeğle yazılan yazılar mevlidi içermektedir.

MEVLİD NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? 

TDK sözlükte mevlid kelimesi; Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi, doğma ve ya doğum gibi anlamlar içermektedir.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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