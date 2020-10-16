Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet Mevlid Kandili 2020 tarihi

Diyanet Mevlid Kandili 2020 tarihi ile ilgili bilgilendirmeyi dini günler takvimiyle bildirdi. Son peygamber Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili sefer ayı bitince Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi kutlanıyor. Mevlid Kandili mümin vatandaşlar için tövbe etme zamanı olarak değerlendiriliyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Mevlid Kandili, Safer ayından sonraki. R. Evvel ayında idrak ediliyor. Hicri takvime göre yılın 3. ayının içinde Mevlid Kandili kutlanıyor. R.Evvel ayının 11'inde idrak edilen Mevlid Kandili, bu sene 28 Ekim 2020 tarihine denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.