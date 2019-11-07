Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Mevlid Kandili namazı kılınışı haberimizde..

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorusu Mevlid Kandili'nin gelmesi ile birlikte araştırılmaya başladı. Tüm İslam alemi için çok özel günlerden biri olan Mevlid Kandili'ni Müslümanlar ibadetlerle ve dualarla geçirecek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum gecesi olan bu kandilde namaz, oruç gibi ibadetler sıklıkla aranıyor. Müslümanların ağırlıklı olarak meak ettiği konular da birisi de Mevlid Kandili namazı. Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? diye merak edenler için Mevlid Kandili namazı kılınışı haberimizde sizlerle..

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazı için yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günü kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

TESBİH NAMAZI

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

Tesbih dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.



1.Rekat



Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.



Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.



Sübhâneke'den sonra



15 kere tesbih



Fatiha ve sure'den sonra



10 kere tesbih



Rüku tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Rükûdan doğrulunca



10 kere tesbih



Secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Secdeden doğrulunca



10 kere tesbih



2.secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih okunur.



Böylece birinci rek'at kılınmış olur.



İkinci rek'ate kalkılır.





2.Rekat



Fatiha'dan önce



15 kere tesbih



Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih



Rüku tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Rükûdan doğrulunca



10 kere tesbih



Secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Secdeden doğrulunca



10 kere tesbih



2.secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih okunur.



İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.



Üçüncü rekata kalkılır.



3.Rekat



Sübhâneke'den sonra



15 kere tesbih



Fatiha ve sure'den sonra



10 kere tesbih



Rüku tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Rükûdan doğrulunca



10 kere tesbih



Secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Secdeden doğrulunca



10 kere tesbih



2.secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih okunur.



Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.



Dördüncü rek'ate kalkılır.





4.Rekat



Fatiha'dan önce



15 kere tesbih



Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih



Rüku tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Rükûdan doğrulunca



10 kere tesbih



Secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih



Secdeden doğrulunca



10 kere tesbih



2.secde tesbihinden sonra



10 kere tesbih okunur.



Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.



Dua edilir.