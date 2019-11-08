Mevlid Kandili çekilecek tesbihler, zikirler ve hadisler..

Hz. Muhammed'in doğduğu rahmetle dolu Mevlid Kandili ile ilgili hadisleri, okunacak duaları, çekilecek tesbihleri ve zikirleri sizler için bir araya getirdik. Mevlid kandili ile ilgili hadisler ve Kur'andaki ayetler hangileri sorusunun detaylı anlatımı haberimizde. En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir.

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLERİ

Mevlid Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Mevlid kandili selaten nariye hatmi nasıl yapılır?

Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitatapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki,"salat-ı nariye ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, bilinmeyen bir insanın bir araya getirdiği cümlelerdir, ve bir yorumla çok güzel manalar içermektedirler. Allah Rasulüne bunlarla da salatu selam okumanın hiç bir sakıncası yoktur. Hatta anlamları doğru bilinirse bu güzeldir. Ancak bu cümlelerden ya da bunların belli sayılarda tekrarlanmasından bir medet umma, insanı Allah'tan uzaklaştırabilir, kaş yapayım derken göz çıkarılmış olur. İnsan tesiri Allah'tan değil, kutsallık Allah'tandır. "salat-ı nariye" Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onlara hem kız, hem erkek çocuklarını birarada verir. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yetendir.”(Şura, 42/49-50)