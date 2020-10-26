Mevlid-i Nebi Haftası nedir, ne zaman? Mevlidi Nebi Haftası önemi nedir?

Mevlid-i Nebi Haftası başladı. Vatandaşlar Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası ismiyle 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen kendi inisiyatifiyle ve Türkiye'deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve uygulamaya koyduğu bir haftadır. Bu hafta, kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıkmış; 29 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş ve yakın tarihimizde milletimizin zihinlerine yerleşmiştir. “Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir haftadır.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

28 Ekim 2020 Çarşamba gününün Hazreti Peygamberin doğumunun sene-i devriyesi olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle İslam’ın çocuğa bakışını ve Hazreti Peygamberin çocuğa yaklaşımını gündeme alacaklarını ve salgın hastalıkla mücadele hususunda gereken tedbirlere riayet ederek hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Mevlid-i Nebi’nin, esasen Hazreti Peygamberin şahsında insanlığın yeniden doğuşunu, hakikate uyanışını ifade ettiğini kaydeden Başkan Erbaş, “Mevlid-i Nebi; Peygamberimizin sünnet-i seniyyesini anlamak, yüce ahlakını örnek almak ve günümüz dünyasının sorunlarını nebevi referanslardan hareketle çözüme kavuşturmak için önemli bir vesiledir” dedi.

2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın teması: “Peygamberimiz ve Çocuk”

2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirlediklerini söyleyen Başkan Erbaş, “Zira bugün çocuklarımızın kıymetini idrak etmeye ve onlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamaya ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve nimeti olan çocuğa yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir” ifadesini kullandı.

“Yeryüzünde milyonlarca çocuk, merhametten yoksun bir hayata mahkum edilmiştir”

Bugün yeryüzünde milyonlarca çocuğun, şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahkum edildiğini kaydeden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Oysa Allah Resûlü sallallahu aleyhi vesellem, çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir dönemde, çocukların haklarını en üst derecede savunmuş ve bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koymuştur.

‘Küçüklerini sevmeyen, büyüklerini saymayan bizden değildir.’ buyuran sevgili Peygamberimiz, söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürmüştür. Çocuk hakları konusunda köklü bir değişime imza atmış, zihinlerdeki cehaleti, taassubu ve önyargıları yıkarak kız-erkek fark etmeksizin bütün çocuklara karşı adaleti, merhameti ve şefkatiyle dünyaya örnek olmuştur.”