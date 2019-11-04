Kim Milyoner Olmak İster sorusu Mevlevilik'te 'Can' adı verilen Mevlevi adaylarının 'Dede' ünvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken 'çile'nin süresi kaç gündür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Mevlevilik'te 'Can' adı verilen Mevlevi adaylarının 'Dede' ünvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken 'çile'nin süresi kaç gündür?

A: 99

B: 40

C: 1001

D: 354

Doğru cevap: 1001