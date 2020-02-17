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  3. Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor

Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor

Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez’in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Usturayla öldürüldüğü belirlenen Muhammed'in tırnak arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi.

Olay, 22 Ocak Çarşamba günü Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muhammed'in ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip görevlendirildi. Muhammed'in ölümünü araştıran özel ekip, yeni bulgulara ulaştı. Soruşturmada Muhammed'in usturayla yüzü, vücudunun değişik yerleri ve boğazının kesildiği belirlendi. Otopside tırnakları arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler kriminal laboratuvara mukayese için gönderildi.

Cinayetle ilgili bazı ev ve işyerlerinde arama yapılmış, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulmuştu. Muhammed Veli Dümez'in dayısı ve halasının da olduğu 3 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Jandarma tarafından yürütülen ve özel bir ekibin oluşturulduğu soruşturmada katil veya katillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

(DHA)


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