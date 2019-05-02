Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9648
  • 6,6983
  • 243.702
  • 95.070
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Selçuk Yılmaz (22) idaresindeki 61 EE 276 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde yol kenarındaki metruk binaya çarptı.

Kazada, otomobilin içinde sıkışan ve ağır yaralanan Yılmaz, güvenlik güçleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
Akalın'dan Alanyaspor'a sürpriz destek
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım