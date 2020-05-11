Metrolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İstanbul metro çalışma saatleri 2020 haberimizde…

Metrolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Normalleşme sürecinin ilk aşamasına başlanılan 11 Mayıs itibariyle metro çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. İstanbul metro çalışma saatleri 2020 haberimizde…

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Korona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma saatlerinde tedbirler çerçevesinde düzenleme yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı salgın sonrası normalleşme planlamasına göre 11 Mayıs itibariyle ilk aşamaya geçilmiş bulunuyor. İstanbul’da metro çalışma saatleri ise normalleşme planına göre yeniden güncellendi. Buna göre, metro ve tramvay hatları (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Konuya ilişkin ise sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlar bilgilendirildi.