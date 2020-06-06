06 Haziran 2020 Cumartesi 17:38 | Son Güncelleme:
Metroda dikkat çeken kalabalık! Adım atacak yer kalmadı
Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız