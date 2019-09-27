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  3. Metrobüste yürek burkan görüntü

Metrobüste yürek burkan görüntü

Metrobüste yürek burkan görüntü

İstanbul’da önceki akşam Çağlayan Durağı’ndan metrobüse binen 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu oturduğu koltukta uyuyakaldı.

Elinde bir buket çiçek ve poşet olan çocuk, son durağa gelmesine rağmen uyanmayınca yolcu Kerem Suna başından ayrılmadı. Polisten yardım isteyen Suna, kucağında taşıdığı küçük kızı ekiplere teslim etti. 

Sokaklarda çalıştığı anlaşılan kız çocuğunun yorgunluktan bitkin düştüğünü görenlerin yürekleri sızladı. 

AİLESİNE ULAŞTIRDILAR 

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin çocuğu ailesine ulaştırdıkları öğrenildi. 

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