Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

İstanbul'da Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüste yaşanan yer kapma kavgası, kanla sonuçlandı. Polis, olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan iki şüpheliyi arıyor.

DHA'da yer alan habere göre, olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz iki yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı.

Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve iki kişiden biri Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı.

İki şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi.

Yaralı, ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.