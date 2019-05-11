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  3. Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler...O anlar kamerada

Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler...O anlar kamerada

Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler...O anlar kamerada

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslar vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi. Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek çevresindeki demir parçalarına vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etmeye başladı. Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri vatandaşlar ayırdı. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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