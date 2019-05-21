Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0527
  • 6,7598
  • 247.849
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı'nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloyu panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
Arkadaşımız Tuğba bu bölümde pizzacı olmaya karar verdi. Bakalım pizzacı olmak kolay bir iş mi ve ar

Pizzacı Olmak Kolay mı Sandın? | #KolaymıSandın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Telefonu uçakta uçuş moduna almasanız ne olur?

Quentin Tarantino’dan seyircilere spoiler uyarısı