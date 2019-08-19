Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5798
  • 6,1926
  • 270.76
  • 96316.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den yurt genelinde birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
İzmir: Az bulutlu 32 
Bursa: Parçalı bulutlu 27 
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 
Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25 
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ziynet düğün için kesenin ağzını açtı
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
<p>Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak´ta meydana geldi. Kaldırımda yürü

Süs Köpeğiyle Dalaşan Sokak Köpeğine Tekme Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı