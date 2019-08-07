Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5068
  • 6,1738
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Akdeniz ve Karadeniz için yağış uyarısı geldi. Akdeniz'in iç kesimlerine ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunan Meteoroloji "Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Büyük balık avcısı Kıvanç
Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
<p>İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler olu

Koçların Kavgası Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye Sarayı'na ışık tutacak

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...