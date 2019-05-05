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  3. Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Karaman, Mersin, Rize ve Artvin çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Karaman, Mersin, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.

AA

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