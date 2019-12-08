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Meteoroloji'den Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Van ve Hakkari çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Van'ın güneyi ile Hakkari çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Gece ve sabah buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklığı da mevsim normallerinde seyredecek. 

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Muş'ta 5, Hakkari'de 4 ve Bitlis'te 2 derece olacak.

Öte yandan, Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim biriminin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


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