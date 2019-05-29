Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesmlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 27°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 29°C Az bulutlu ve açık

EGE Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu İZMİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 37°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BAYBURT °C, 27°C Az bulutlu ve açık SAMSUN °C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık