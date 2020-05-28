Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7893
  • 7,4756
  • 375.67
  • 106155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den uyarı: Bir hafta sürecek!
28 Mayıs 2020 Perşembe 09:44 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den uyarı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji'den uyarı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi... Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların bugün yer yer yağış geçişli olarak kuvvetini artırarak görünmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün etkili olan yağışlar bugün de sabah saatlerinde kendini gösterecek. İlerleyen saatlerde kuvvetini azaltacak yağmurların, çarşamba gününe kadar görünmesi bekleniyor. 


FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı propaganda yöntemi ortaya çıktı
O ilimiz virüse 'dur' dedi: 13 gündür vakaya rastlanmadı
George Floyd'un ölümüne Pelosi'den tepki
Meteoroloji'den uyarı: Bir hafta sürecek!
Rennes'den Uğurcan ısrarı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ortak operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ortak operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu! A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!