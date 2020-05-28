Meteoroloji'den uyarı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT



Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT



Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün etkili olan yağışlar bugün de sabah saatlerinde kendini gösterecek. İlerleyen saatlerde kuvvetini azaltacak yağmurların, çarşamba gününe kadar görünmesi bekleniyor.