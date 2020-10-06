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06 Ekim 2020 Salı 09:30 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında ise toz taşınımı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

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