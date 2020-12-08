Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz sağanak var. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu