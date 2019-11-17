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Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

 


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