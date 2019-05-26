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  3. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı, hava durumu, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı, hava durumu, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı, hava durumu, bugün hava nasıl olacak"

Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğuda 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik bulunmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

(AA)

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