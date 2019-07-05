Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6152
  • 6,3337
  • 255.256
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den Karadeniz ve Trakya'ya sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz ve Trakya'ya sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz ve Trakya'ya sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Trakya bölgeleri aralıklarla sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin batısı, Ankara, Çankırı, Kastamonu kıyıları, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması beklenirken rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca "Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar