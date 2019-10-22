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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara ve Ege dışında kalan bölgelerde, bugün yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

AA

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