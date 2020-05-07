Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu