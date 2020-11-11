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  • Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak iki il için de sel uyarısı
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:05 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak iki il için de sel uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak iki il için de sel uyarısı

Son Dakika Haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken Rize ve Artvin çevrelerinde sel ve su baskını uyarıları yapıldı.

Son Dakika Haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken Rize ve Artvin çevrelerinde sel ve su baskını uyarıları yapıldı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

 Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

 Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

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