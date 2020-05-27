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  3. Meteoroloji'den Marmara ve yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:25 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara ve yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27 Mayıs hava durumu raporuna göre İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde Pazar gününe kadar etkili olacak yağışlı hava dalgası bugünden itibaren başlıyor. Öte yandan yurdun iç kesimlerinde ise şiddetli lodosun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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