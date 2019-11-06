Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,754
  • 6,3842
  • 275.672
  • 100577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.  

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AA


Ünlü çiftten sürpriz karar! Tek celsede boşandılar
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
6 yıllık evlilikte sürpriz son! Güle oynaya boşandılar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 m

7. Koğuştaki Mucize İlk 20´ye Girdi. İşte Gişe Rakamları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en yükseği olacak... Botan Köprüsü ile 50 yıllık hayal gerçekleşecek

Türk denizlerinde yeni tehlike!