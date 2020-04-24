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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette ve hamleli şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 12, Bitlis’te 11, Hakkâri ve Muş’ta 13 derece olması beklenmektedir. Gece saatlerindeki yağışların, Bitlis ve Muş çevresinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


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