Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu raporları

İstanbulluların beklediği kar geliyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre 23 Ocak Perşembe günü İstanbul’da hava Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu olacak, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu olacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı…

23 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer yoğun olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde Anadolu Yakası yağmurlu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Perşembe öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu Perşembe zamanla çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu kuzeyinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.