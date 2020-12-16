Meteoroloji'den kritik uyarı: Hem sağanak hem kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında 6 il için hem sağanak hem kar yağışı uyarısında bulunuldu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ise kar yağışı etkili olacak.

Yapılan açıklamada ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu