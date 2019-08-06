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Meteoroloji'den Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos Salı günü için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

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