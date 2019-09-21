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Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Yurt genelinde önemli bir değişiklik olmazken meteoroloji kuzey ve ülkenin iç kesimlerini sıcaklık düşüşü konusunda uyardı. İstanbul'da ise rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul için cumartesi günü sağanak yağış uyarısı uyarısında bulundu.

Twitter'dan yapılan açıklama doğrultusubda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere sıcaklıklarının azalacağını aktarırken diğer yerlerde önemli bir hava değişimi olmayacağınız bildirdi. 

Açıklamada,

"21 Eylül 2019 - (Cumartesi)
Kuvvetli ve Çok Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Hava sıcaklığı; Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.''

DOĞU BÖLGELERİNDE

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıklar yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum 19, Kars 21, Ağrı'da 26, Iğdır 31, Erzincan'da 23, Ardahan'da 16 derece olacak.

 

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