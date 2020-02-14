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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Geliyor

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve batı Akdeniz'de sağanak yağış, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu civarlarında kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR ERİMELERİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu


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