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  3. Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı: Hızı 110 km'yi bulacak!

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı: Hızı 110 km'yi bulacak!

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı: Hızı 110 km'yi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle...

"Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor."

 


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