Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Marmara Bölgesi ile ilgili yapılan hava durumu açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülürken öğleden sonra İstanbul dahil 7 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.