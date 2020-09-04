04 Eylül 2020 Cuma 09:23 | Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması beklenirken İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi ile ilgili yapılan hava durumu açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülürken öğleden sonra İstanbul dahil 7 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
İSTANBULLULAR DİKKAT
Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.