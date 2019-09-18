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  3. Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.?

HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde hafta sonunda sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA 15°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

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