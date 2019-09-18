Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.?
HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR
Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde hafta sonunda sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu