Meteoroloji'den Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Erzurum ve Kars genelinde sıcaklıkların yarın gün içinde 5-10 derece artması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar doğrultusunda vatandaşların oluşması muhtemel güneş çarpması gibi sağlık sorunları ile muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

AA