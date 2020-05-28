Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8179
  • 7,5263
  • 377.953
  • 105402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:00 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Cuma günü sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir." ifadesine yer verildi.


Bakan Akar tarih verdi: 31 Mayıs'tan itibaren...
Rusya'da psikolojiler alt üst! Ülkeden özel jetleriyle kaçıyorlar
TFF'nin kritik toplantısı sona erdi! Küme düşmeyle ilgili karar verildi
Twitter'ın fişi çekilecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu
PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İdlib'de 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem