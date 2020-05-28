Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Cuma günü sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir." ifadesine yer verildi.