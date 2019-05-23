Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1343
  • 6,8567
  • 251.267
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den çamur yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den çamur yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den çamur yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu için sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerinden başlayarak Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision´da sahne alan dünyaca

Ece Erken ve Bircan Bali´nin Madonna Gafı: Alay Konusu Oldular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muhteşem manzaraları çizimleriyle sanat eserine dönüştürüyor

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin