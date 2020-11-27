Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurt genelinde yağış beklenmezken sabah ve akşam saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu